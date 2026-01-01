Allegri sul botta e risposta Conte-Chivu: “Napoli favorito, poi l’Inter. Non ci vuole tanto…”

Allegri sul botta e risposta Conte-Chivu: “Napoli favorito, poi l’Inter. Non ci vuole tanto…”TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:45Serie A
di Francesco Carbone

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Cagliari valida per la 18esima giornata di Serie A e in programma domani alle 20:45 all’Unipol Arena. Tra i tanti temi trattati, il tecnico ha risposto anche ad una domanda sul botta e risposta tra Antonio Conte e Cristian Chivu.

Ha ragione Chivu o Conte?
"Uno dice una roba, uno dice un'altra. Io dico solo che il Napoli ha vinto lo scudetto e l'Inter è arrivata seconda. Quindi una è favorita, l'altra è la controfavorita. Non è che ci vuole tanto".