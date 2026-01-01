Allegri sul botta e risposta Conte-Chivu: “Napoli favorito, poi l’Inter. Non ci vuole tanto…”

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Cagliari valida per la 18esima giornata di Serie A e in programma domani alle 20:45 all’Unipol Arena. Tra i tanti temi trattati, il tecnico ha risposto anche ad una domanda sul botta e risposta tra Antonio Conte e Cristian Chivu.

Ha ragione Chivu o Conte?

"Uno dice una roba, uno dice un'altra. Io dico solo che il Napoli ha vinto lo scudetto e l'Inter è arrivata seconda. Quindi una è favorita, l'altra è la controfavorita. Non è che ci vuole tanto".