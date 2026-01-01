Fiorentina, il primo colpo di Paratici arriva dal 'suo' Tottenham: è un'ala israeliana

(ANSA) - ROMA, 01 GEN - La Fiorentina avrebbe chiuso il primo colpo del mercato invernale. L'ala israeliana Manor Solomon arriva in prestito dal Tottenham con diritto di riscatto, un'operazione orchestrata da Fabio Paratici che segna l'inizio della sua era in viola. Il club, attualmente ultimo in classifica, punta sul giocatore per portare imprevedibilità e velocità a un attacco che manca di esterni puri. Il trasferimento prevede l'interruzione del prestito di Solomon al Villarreal, dove ha collezionato 6 presenze in Liga con 1 gol e 4 assist.

Il giocatore dovrebbe arrivare a Viola Park nelle prossime ore per completare l'accordo. Classe 1999, Solomon con 48 presenze e 8 reti nella nazionale israeliana, ha disputato da titolare le ultime due sfide di qualificazione ai Mondiali contro l'Italia. La sua carriera è partita dal Maccabi Petah Tikva in Israele, per poi passare allo Shakhtar Donetsk. Il conflitto russo del 2022 ha interrotto la sua esperienza ucraina, spingendolo verso l'Inghilterra. Al Leeds, in Championship, ha realizzato 10 gol e 13 assist in 41 presenze, contribuendo alla promozione del club. (ANSA).