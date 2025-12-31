Inter e Juve, rinforzo dall'Arabia? Cancelo pronto al ritorno in Serie A

(ANSA) - ROMA, 31 DIC - Joao Cancelo potrebbe lasciare l'Al-Hilal di Simone Inzaghi e tornare in Europa. Secondo quanto riporta Sky Sport, Inter e Juventus hanno fatto un sondaggio con l'agente del portoghese, Jorge Mendes, per capire le condizioni economiche. L'ingaggio astronomico (18 milioni di euro netti) rende però l'operazione molto complicata. A meno che l'Al-Hilal non decida di farsi carico di una parte dello stipendio o, in alternativa, che il giocatore accetti di abbassarsi l'ingaggio. Oltre a Inter e Juventus, anche il Barcellona monitora la situazione. (ANSA).