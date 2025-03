Allegri è pronto al grande ritorno? Può ripartire dal Milan

vedi letture

Massimiliano Allegri è il primo nome per la panchina del Milan che verrà se il nuovo direttore sportivo sarà Fabio Paratici. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l'ex dirigente della Juventus non è l'unico sponsor dell'allenatore: anche Giorgio Furlani, Zlatan Ibrahimovic e Geoffrey Moncada lo stimano. Lo svedese ha avuto da ridire con lui per alcune decisioni tattiche, ma è rimasta la considerazione positiva per il professionista. Cardinale vuole un nome che garantisca affidabilità ed esperienza dopo le due scelte sbagliate di questa stagione.

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).