"Arriva Kean?", retroscena Manna-Fabregas prima di Napoli-Como

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Prima di Napoli-Como, Manna aveva chiesto a Cesc Fabregas aggiornamenti sul possibile arrivo di Moise Kean. La risposta dell’allenatore del Como, raccolta domenica prima della partita, lasciava aperta la porta all’operazione: “Spero di sì, ma il mercato chiude martedì, speriamo...”. Parole che raccontavano l’attesa del club per l’attaccante italiano e che lasciavano intendere come la trattativa fosse ancora in corso. Fabregas, in quel momento, non poteva ancora dare certezze, ma auspicava che l’affare potesse andare a buon fine prima della chiusura della sessione. Lo raccontava Bordocam, trasmissione di Dazn.

Kean al Como: l’affare si è chiuso

Alla fine, l’auspicio di Fabregas si è trasformato in realtà. Moise Kean è arrivato al Como e ha firmato il contratto che lo lega al club. La trattativa si è quindi conclusa positivamente, pochi giorni dopo quelle parole pronunciate dall’allenatore alla vigilia della sfida contro il Napoli. Un’operazione che permette al Como di aggiungere un attaccante importante alla propria rosa e che conferma il lavoro portato avanti dalla società sul mercato. La risposta di Fabregas a Manna assume così, a posteriori, un significato particolare: il tecnico aveva mantenuto prudenza, lasciando aperta la possibilità che l’operazione si concretizzasse. Alla fine, Kean è diventato ufficialmente un nuovo giocatore del Como.