Malen come Higuain? Gasperini: "Per caratteristiche sì, tipo la rapidità..."

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Gian Piero Gasperini risponde sul paragone tra Donyell Malen e l’ex Napoli Gonzalo Higuain: diversi fisicamente, ma alcuni punti sono in comune

Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, ha risposto ai microfoni di Sky Sport a una domanda sul paragone tra Donyell Malen e l’ex attaccante del Napoli Gonzalo Higuain. Il tecnico giallorosso ha sottolineato le differenze fisiche tra i due, riconoscendo però alcune somiglianze nelle caratteristiche, in particolare per rapidità e capacità di accelerare in pochi metri: "Fisicamente sono diversi ma come caratteristiche sì. Per la rapidità, l'accelerazione in pochi metri è un paragone che mi trova d'accordo".

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