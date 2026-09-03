Retroscena Ausilio: appena 100mila di euro di aumento proposti dall'Inter

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Piero Ausilio, il cui contratto con l’Inter era in scadenza nel 2027, percepiva 1,3 milioni di euro a stagione più bonus e avrebbe chiesto un rinnovo pluriennale. Il racconto è del quotidiano Libero. L’obiettivo del dirigente era prolungare l’accordo per altre tre stagioni, così da poter programmare il lavoro del club con una prospettiva di lungo periodo. In parallelo, Ausilio puntava anche a un adeguamento economico ritenuto coerente con i risultati ottenuti negli ultimi anni: dalla vittoria dello scudetto alle due finali di Champions League raggiunte nell’arco di 24 mesi. La richiesta, secondo quanto riportato, prevedeva un aumento di circa 300 mila euro rispetto all’attuale ingaggio.

La proposta avanzata dalla società nel mese di luglio, invece, presentava condizioni differenti. L’Inter avrebbe infatti prospettato ad Ausilio un prolungamento più contenuto, con il contratto esteso soltanto fino al 2028. Anche sul piano economico, l’offerta sarebbe stata inferiore alle aspettative del dirigente: l’incremento previsto sulla busta paga si sarebbe fermato a 100 mila euro. Una distanza significativa, dunque, sia sulla durata del nuovo accordo sia sull’entità dell’adeguamento salariale, che avrebbe contribuito a rendere più complicato il raggiungimento di un’intesa tra le parti.