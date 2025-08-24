Asse Milan-Juventus, scambio a sorpresa: il bomber col sacrificio di un esterno
Asse Milan-Juventus che potrebbe essere molto caldo. Il club rossonero, una volta rinunciato a Boniface per problemi a quanto pare sulle condizioni fisiche, dovrà puntare su un nuovo attaccante da affidare a Massimiliano Allegri. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, uno dei nomi che può tornare in auge è quello di Dusan Vlahovic.
L'attaccante, in uscita dalla squadra bianconera, potrebbe essere più un'idea visto che sono stati avviati nuovi contatti. Nell'operazione potrebbe rientrare anche Alexis Saelemaekers, che già era un'ipotesi per i bianconeri. Vedremo adesso se la trattativa può andare in porto con il Milan che vuole rinforzare il proprio reparto offensivo. E regalare a mister Allegri un giocatore di suo assoluto gradimento.
