Insigne pronto a firmare con la Lazio: Sarri pensa ad un nuovo ruolo per Lorenzo

Lorenzo Insigne, attualmente svincolato, è pronto a firmare con la Lazio un contratto di sei mesi con opzione per la stagione successiva. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "L’ingaggio sarà di 1,3 milioni fino a giugno, per poi salire a circa 2,4 milioni annui qualora il club decidesse di esercitare l’opzione. La trattativa con il suo agente Andrea D’Amico è stata impostata da tempo e manca ormai soltanto la formalizzazione dell’intesa.

In biancoceleste Insigne ritroverà Maurizio Sarri, il suo maestro, con cui tra il 2015 e il 2018 visse a Napoli tre stagioni splendide, probabilmente le migliori della sua carriera. Proprio il desiderio di tornare a lavorare con l’ex allenatore è stato decisivo nella scelta del fantasista, che negli ultimi mesi ha rifiutato tutte le proposte ricevute dopo essersi svincolato dal Toronto la scorsa estate.

Alla Lazio Insigne potrà tornare a indossare la sua tradizionale maglia numero 24, attualmente libera. Sul piano tattico, invece, potrebbe esserci una novità: Sarri lo immagina sì come vice Zaccagni nel ruolo naturale di esterno sinistro, ma sta valutando anche l’ipotesi di impiegarlo da falso nove".