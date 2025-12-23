Cremonese, allenamento in vista del Napoli: il report odierno
Proseguono gli allenamenti della Cremonese in vista della prossima gara di Serie A, domenica 28 dicembre allo Zini contro il Napoli. Di seguito il report del club grigiorosso: "Questa mattina, al termine della fase di attivazione fisica, gli uomini di mister Nicola hanno svolto esercizi di forza, lavoro situazionale difensivo ed esercitazioni sulle soluzioni offensive. In conclusione torneo a pressione. Domani, mercoledì 24 dicembre, l’allenamento è in programma alle 10.30".
