Milan, il nuovo colpo in attacco ha già fatto le visite mediche: domani primo allenamento

Milan, il nuovo colpo in attacco ha già fatto le visite mediche: domani primo allenamentoTuttoNapoli.net
Oggi alle 19:20Serie A
di Pierpaolo Matrone

Ci siamo per vedere Niclas Fullkrug in maglia rossonera. Come raccolto da TuttoMercatoWeb.com infatti il centravanti tedesco ha ultimato le visite mediche, ultimo passo prima di potersi legare ufficialmente al Diavolo.Ora l'ormai ex West Ham si recherà a "Casa Milan" per la firma sul contratto e per posare per i contenuti riservati ai media.

Domani poi il giocatore sarà a Milanello per il primo allenamento agli ordini di Massimiliano Allegri, che potrà dunque iniziare a lavorare sul suo nuovo rinforzo per il reparto avanzato. Inoltre il giocatore ha scelto il numero di maglia per questa sua nuova avventura: indosserà la maglia numero 9.