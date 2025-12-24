La giustificazione da Bologna: "Stanchi già da un mese, 52 gare nell'anno solare!"

vedi letture

Il Resto del Carlino di oggi chiama in causa la stanchezza come possibile spiegazione della netta sconfitta del Bologna in finale di Supercoppa contro il Napoli e dell'evidente calo dell'ultimo mese di dicembre della squadra di Vincenzo Italiano.

"Quella di domenica 28 col Sassuolo, ultima partita del 2025, sarà la cinquantaduesima dell'anno, poi un minimo di fiato si potrà tirare dato che il match con l'Inter è fissato per il 4 gennaio e con una settimana piena di lavoro. Match assolutamente da non fallire quello col Sassuolo, scrive il Carlino, dato che il quarto posto in classifica dista quattro punti. Servirebbero tre punti pieni per ridare slancio ed entusiasmo, dimenticando il doppio ko casalingo contro Cremonese e Juventus e anche dimenticando quello di un anno fa, era il 30 dicembre, per 2-3 in casa contro il Verona. I numeri spiegano dunque la stanchezza, soprattutto difensiva dato che i due titolari nel 2025, ovvero Heggem e Lucumi, hanno giocato rispettivamente 50 e 51 partite".