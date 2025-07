Milan, Modric si presenta: "Qui per portare fame di vittoria"

(ANSA) - MILANO, 16 LUG - "Il Milan è uno dei più grande club in Europa. Il Milan non può essere soddisfatto della mediocrità, bisogna porsi gli obiettivi più grandi possibili: vincere titoli e competere con le migliori squadre nel mondo. Ecco perchè sono qui": Luka Modric, in un'intervista a Milan Tv, spiega le motivazioni per cui ha scelto il club rossonero, dimostrandosi ancora affamato di successi. Modric ha spiegato di aver avuto "altre offerte" ma quando ha chiamato il Milan "per me era chiaro".

"Voglio portare la mia fame di vincere - assicura il campione ex Real -, aiutare i compagni sotto tutti i punti di vista e lavorare sodo per guadagnare il mio posto in squadra. Non è mai facile, devi lavorare sodo e lottare". (ANSA).