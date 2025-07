Lookman verso l'Inter: offerta da 40mln all'Atalanta, il giocatore ha detto sì

Ademola Lookman è il primo obiettivo per l’attacco dell’Inter. Ci sono stati contatti tra i nerazzurri e l’Atalanta, con la squadra di Chivu che ha pronta un’offerta da 40 milioni di euro non trattabile, forte della promessa che i bergamaschi hanno fatto al nigeriano la scorsa estate.

L’Atalanta ne chiede almeno 50, ma l’Inter non andrà oltre alla propria offerta: l’idea è quella di fare una proposta da 40 milioni di euro, anche a prescindere dalle uscite.

Il giocatore ha già dato l’ok al trasferimento, motivo per cui i vice campioni d’Europa vogliono fare in modo che la trattativa non vada per le lunghe. In caso in cui i tempi dovessero allungarsi, infatti, i nerazzurri potrebbero decidere di andare su altri obiettivi, tra cui Nico Gonzalez. Lo riporta Sky Sport.