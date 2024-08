Ufficiale Atalanta, altra tegola per Gasperini: si ferma Zaniolo, cosa filtra

Continua il pessimo momento in casa Atalanta. Dopo il grave infortunio di Scamacca - che ha rimediato rottura di menisco e legamento crociato - e la vicenda Koopmeiners (a cui va aggiunta l'assenza lunga e pesante di Scalvini), si ferma anche il neo acquisto Nicolò Zaniolo.

L'ex giocatore della Roma salterà l'amichevole odierna contro il St. Pauli a causa di una tendinite al piede sinistro. Zaniolo al momento rimane in dubbio anche per la finale di Supercoppa europea contro il Real Madrid, in attesa degli accertamenti che meglio definiranno l'entità dell'infortunio. Situazione poco piacevole per il tecnico Gian Piero Gasperini, che si ritrova con gli uomini contati soprattutto in attacco.