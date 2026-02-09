Ufficiale Atalanta-Cremonese, le formazioni: Raspadori titolare! Nicola lancia due ex azzurri

vedi letture

Alle 18.30 alla New Balance Arena scenderanno in campo Atalanta e Cremonese, che si affronteranno nella 24^ giornata di Serie A. Palladino opta per una difesa composta da Scalvini, Djimsiti e Kolasinac davanti a Carnesecchi. Panchina dunque per Kossounou e Hien, così come per Bellanova e Bernasconi, ai quali vengono preferiti Zappacosta e Zalewski. In attacco out Sulemana e Scamacca, ci sono Raspadori e Krstovic.

La risposta di Nicola è un modulo quasi speculare con l'esordio da titolare di Luperto, che andrà a comporre il reparto arretrato insieme a Ceccherini e Baschirotto. Non trova spazio nell'undici titolare Djuric, così come Terracciano, con Bonazzoli e Vardy tandem offensivo. Di seguito le formazioni ufficiali:

Atalanta (3-4-3): Carnesecchi, Scalvini, Djimsiti, Kolasinac, Zappacosta, Ederson, Pasalic, Zalewski; De Ketelaere, Krstovic, Raspadori. A disposizione: Rossi, Sportiello, Kossounou, Hien, Bakker, Musah, Sulemana, Scamacca, Bellanova, Bernasconi. Allenatore: Raffaele Palladino.

Cremonese (3-5-2): Audero, Ceccherini, Baschirotto, Luperto; Barbieri, Grassi, Thorsby, Maleh, Pezzella; Vardy, Bonazzoli. A disposizione: Silvestri, Nava, Zerbin, Djuric, Moumbagna, Floriani Mussolini, Terracciano, Pavesi, Payero, Folino, Sanabria. Allenatore: Davide Nicola.