Atalanta, si ferma De Ketelaere: il belga è a rischio per il Napoli

Atalanta, si ferma De Ketelaere: il belga è a rischio per il NapoliTuttoNapoli.net
Oggi alle 19:50Serie A
di Antonio Noto

Raffaele Palladino, tecnico dell'Atalanta, è stato costretto ad un cambio dell'ultimo minuto prima del match contro la Cremonese, valido per la 24ª giornata di Serie A. E' stato Lazar Samardzic a partire titolare nel derby lombardo al posto di Charles De Ketelaere.

Il trequartista belga ha accusato un risentimento articolare al ginocchio destro, da verificare ora le sue condizioni in vista delle prossime gare dei bergamaschi. L'Atalanta affronterà al New Balance Arena il Napoli domenica 22 febbraio per il match valido per la 26ª giornata di Serie A. 