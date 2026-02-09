Ufficiale

Como, i convocati di Fabregas per Napoli: prima volta per Lahdo, out Goldaniga e Diao

di Antonio Noto

Sono 24 i calciatori convocati da Cesc Fabregas, allenatore del Como, per il quarto di finale di Coppa Italia in casa del Napoli, in programma domani alle 21 allo stadio Diego Armando Maradona. Prima convocazione per il neo arrivato Lahdo, presente anche il baby della primavera Pisati. Out come da previsioni Goldaniga e Diao.

Di seguito l'elenco completo.