Ufficiale
Como, i convocati di Fabregas per Napoli: prima volta per Lahdo, out Goldaniga e Diao
TuttoNapoli.net
Sono 24 i calciatori convocati da Cesc Fabregas, allenatore del Como, per il quarto di finale di Coppa Italia in casa del Napoli, in programma domani alle 21 allo stadio Diego Armando Maradona. Prima convocazione per il neo arrivato Lahdo, presente anche il baby della primavera Pisati. Out come da previsioni Goldaniga e Diao.
Di seguito l'elenco completo.
Our team for the Coppa Italia match against Napoli 🔵 pic.twitter.com/aWyclDJVAX— Como1907 (@Como_1907) February 9, 2026
Pubblicità
Serie A
Copertina Da 0 a 10: le clamorose gaffe in TV, le lacrime da pugno nello stomaco, la confessione di Conte e lo spray di Pollon di Scott di Arturo Minervini
Le più lette
2 Da 0 a 10: le clamorose gaffe in TV, le lacrime da pugno nello stomaco, la confessione di Conte e lo spray di Pollon di Scott
Prossima partita
10 feb 2026 21:00
Coppa Italia Frecciarossa 2025-2026
Coppa Italia Frecciarossa 2025-2026
|VS
|Napoli
|Como
In primo piano
Vergara: "Giocare a Napoli da napoletano è la cosa più facile che ci sia! Baratterei mio gol al Chelsea col passaggio del turno"
Juan Jesus: "Var ha peggiorato il calcio, meglio prima! Ricordate il mio mani a Lecce? Cosa dovevo fare..."
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Bravi a stare in piedi nonostante il forte vento contro. 400 vittorie in carriera? Fortuna... Su McT e Gilmour..."
Fabio TarantinoFotoSta nascendo il nuovo Maradona: via pista, terzo anello aperto e nuova capienza, i dettagli
Antonio NotoSSCNapoli, Grava: "Notammo subito Vergara! Era penalizzato dal fisico, gli ho ricordato una cosa"
Pierpaolo MatroneConte risponde ad Allegri: "Non so cos'ha detto... Sicuramente quest'anno non sta giocando tanto"
Arturo MinerviniDa 0 a 10: la notizia sconvolgente, lo scandalo dei 240 mln, i due acquisti in 24 ore e i filofobici su Vergara
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com