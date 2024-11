Ufficiale Atalanta, Gasperini perde pezzi: due titolarissimi vanno ko, saltano l'Udinese

Ancora problemi di infortuni in casa Atalanta, col tecnico Gian Piero Gasperini che per la sfida contro l'Udinese di domani alle 12.30 dovrà rinunciare a due titolari della sua squadra. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto Sead Kolasinac, infortunatosi nella sfida Champions contro lo Stoccarda, hanno evidenziato una lesione di primo grado del muscolo bicipite femorale della gamba destra.

Problema simile, non atteso, anche per Charles De Ketelaere: l'attaccante belga, dopo gli esami svolti questa mattina, deve fermarsi a causa di una lesione di basso grado del muscolo bicipite femorale della gamba sinistra. Due problemi di non poco contro per la Dea, lanciatissima sia in campionato che in Champions League dopo la vittoria sullo Stoccarda.