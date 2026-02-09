Vittoria con brivido finale: l'Atalanta fa suo il derby contro la Cremonese

La sfida tra Atalanta e Cremonese, valida per la 24ª giornata di Serie A, si chiude sul punteggio di 2-1 in favore dei nerazzurri, bravi a indirizzare il match già nel primo tempo. La squadra di Palladino impone fin da subito il proprio ritmo, creando diverse occasioni e trovando il vantaggio al 13’ con Krstovic, che finalizza al meglio un cross preciso di Raspadori con una splendida coordinazione. La Cremonese fatica a contenere le iniziative avversarie e, dopo una traversa colpita da Samardzic, subisce anche il raddoppio al 25’: l’azione è corale e si conclude con il sinistro vincente di Zappacosta, che sorprende Audero sul palo lontano.

Nella ripresa i ritmi calano, complice anche la gestione del risultato da parte dell’Atalanta, reduce dall’impegno contro la Juventus. Nonostante ciò, i padroni di casa continuano a creare, andando più volte vicini al terzo gol con Zalewski, Krstovic, Samardzic e Sulemana, senza però trovare la precisione necessaria. Nel finale la Cremonese prova a riaprirla e all’89’ Carnesecchi è decisivo su Djuric, ma nulla può nel recupero sul gol di Thorsby, che al 94’ sfrutta un cross di Luperto e batte il portiere nerazzurro. Un gol tardivo che non cambia l’esito del match, ma rende meno amaro il passivo per gli ospiti.