Ufficiale Roma-Cagliari, le formazioni: Pellegrini preferito a Zaragoza

Aalle ore 20:45 la Roma ospiterà il Cagliari all'Olimpico e avrà un grosso obiettivo, dopo lo stop della Juventus ieri contro la Lazio: l'aggancio al quarto posto. Dopo la sconfitta di Udine, la squadra di Gasperini vuole tornare a vincere per rientrare in una posizione che vorrebbe dire ritorno in Champions League. Ma la formazione di Fabio Pisacane è un osso duro, come tra l'altro dimostrato anche nel primo round contro i capitolini, all'andata.

Sono note le formazioni ufficiali. In casa Roma Pellegrini vince il ballottaggio con Zaragoza e completerà l'attacco con Soulé alle spalle di Malen. In difesa, alla luce dell'infortunio di Hermoso, c'è Ghilardi con Mancini e Ndicka. Chance da titolare anche per Pisilli, che gioca al posto di El Aynaoui. In casa Cagliari invece la sorpresa è la presenza di Rodriguez dal primo minuto, con Zappa in panchina. Ecco i due schieramenti.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Pisilli, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen. A disposizione: Gollini, Zelezny, Ziolkowski, Rensch, Angelino, Tsimikas, El Aynaoui, Venturino, Arena, Zaragoza.

Allenatore: Gian Piero Gasperii

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Dossena, Rodriguez; Palestra, Adopo, Gaetano, Mazzitelli, Obert; Esposito, Kilicsoy. A disposizione: Sherri, Ciocci, Idrissi, Raterink, Albarracin, Sulemana, Liteta, Zappa, Pavoletti, Mendy, Trepy

Allenatore: Fabio Pisacane