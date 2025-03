Ufficiale Atalanta, tegola per Gasperini: infortunio per un altro difensore, rischia lungo stop

vedi letture

L'Atalanta continua la preparazione in vista della prossima sfida: appuntamento a sabato 8 marzo, quando la Dea sarà ospite della Juventus in quella che è diventata a tutti gli effetti una sfida valida per la corsa Scudetto. I bianconeri, dopo il successo di ieri contro l'Hellas Verona, si sono infatti portati a -3 dai nerazzurri e a -6 dalla vetta occupata dall'Inter. Un successo juventino, quindi, porterebbe la squadra di Thiago Motta a pari punti con l'Atalanta.

Alla seduta odierna non hanno preso parte i soliti giocatori infortunati nelle ultime settimane, ovvero Giorgio Scalvini, Odilon Kossounou e Gianluca Scamacca, mentre Isak Hien ha svolto un lavoro specifico individuale. Brutta novità per quanto riguarda Stefan Posch: il club fa sapere che l'ex Bologna ha rimediato una lesione della giunzione muscolo-tendinea del bicipite femorale sinistro, che lo terrà fuori dal campo per diverse settimane.