Atalanta-Torino, annunciate le formazioni: le scelte di Palladino e Baroni

Oggi alle 19:50
di Francesco Carbone

Il sabato di Serie A si chiude con la sfida tra l’Atalanta ed il Torino, in programma alla New Balance Arena a partire dalle 20:45 e valida per la 20ª giornata di campionato. Queste le formazioni ufficiali delle due squadre: 

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; Zalewski, De Ketelaere; Krstovic. Allenatore: Palladino. A disposizione: Rossi, Sportiello, Hien, Musah, Sulemana, Pasalic, Scamacca, Samardzic, Maldini.
TORINO (3-5-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Lazaro, Gineitis, Tameze, Vlasic, Aboukhlal; Ngonge, Zapata. A disposizione: Popa, Israel, Ilkhan, Anjorin, Sazonov, Simeone, Adams, Dembele, Nkounkou, Asllani, Biraghi, Njie, Acquah.
