Italiano-Napoli, da Bologna: probabile via libera! Era già scettico e rapporto Saputo-ADL…

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A Casteldebole andrà oggi in scena un incontro tra Vincenzo Italiano e il Bologna, un passaggio che potrebbe risultare decisivo

A Casteldebole andrà oggi in scena un incontro tra Vincenzo Italiano e il Bologna, un passaggio che potrebbe risultare decisivo per il futuro del tecnico. L’allenatore, infatti, avrebbe manifestato la volontà di liberarsi dal club rossoblù, in uno scenario che vede sempre più vicino l’interesse concreto del Napoli. La sensazione è che la situazione possa sbloccarsi a breve, con un possibile via libera all’operazione. Lo si legge su Il Resto del Carlino oggi in edicola.

Napoli alla finestra, rapporti tra club decisivi

Il Napoli osserva con attenzione gli sviluppi, forte di un gradimento ormai consolidato per Italiano, considerato uno dei principali candidati alla panchina azzurra. A favorire la trattativa potrebbero essere anche gli ottimi rapporti tra i presidenti Aurelio De Laurentiis e Joey Saputo, elemento che potrebbe agevolare una soluzione condivisa. In questo contesto, il tecnico appare sempre più vicino a un cambio di guida tecnica, con il Napoli pronto a inserirsi non appena si aprirà ufficialmente lo spiraglio per la sua uscita dal Bologna.