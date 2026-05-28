Tuttonapoli Panchina Napoli, Allegri o Italiano: oggi può esserci (già) la svolta allenatore

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Per Allegri esisterebbe già un’intesa di massima su base biennale, ma resta da risolvere la situazione contrattuale con il Milan

Focus sempre più attento sulla panchina del Napoli, con Aurelio De Laurentiis chiamato a sciogliere il nodo allenatore - dopo l'addio di domenica di Conte annunciato in conferenza stampa - tra Vincenzo Italiano e Massimiliano Allegri. Il presidente azzurro sta valutando le due opzioni rimaste in corsa per guidare il nuovo ciclo tecnico, in una scelta considerata ormai imminente. E quella di oggi potrebbe già essere giornata decisiva, determinante, con fumata bianca dietro l'angolo. Ore dunque calde.

Italiano e Allegri, il duello finale per il Napoli

Per Allegri esisterebbe già un’intesa di massima su base biennale, ma resta da risolvere la situazione contrattuale con il Milan, dove il tecnico ha ancora un anno di accordo nonostante l’esonero. Il suo arrivo dipende quindi dalla definizione della separazione con il club rossonero. Sul fronte opposto, Vincenzo Italiano appare fortemente motivato a sposare il progetto Napoli: nella giornata odierna è previsto un incontro con il Bologna e il presidente Joey Saputo, decisivo per capire i margini della sua uscita. Se dovesse arrivare già oggi il via libera, la fumata bianca con il Napoli potrebbe essere immediata. Anche se Allegri non è mai uscito dai pensieri di Adl. Insomma, una giornata che si preannuncia decisiva per il futuro della panchina azzurra.