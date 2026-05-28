Risale Allegri che i tifosi non vogliono. Ma ADL ha spesso fatto scelte impopolari

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La corsa alla panchina del Napoli sembra ormai ridotta a due nomi. Da una parte Vincenzo Italiano, tecnico apprezzato per il gioco propositivo mostrato negli ultimi anni e già accostato in passato al club azzurro. Dall’altra Massimiliano Allegri, reduce dall’esonero con il Milan dopo un finale di stagione deludente, culminato con la qualificazione Champions sfumata nelle ultime giornate. Aurelio De Laurentiis conosce bene entrambi i profili e da tempo stima Allegri, che in più occasioni ha provato a portare a Napoli.

De Laurentiis riflette: Italiano o Allegri

Fino a poche settimane fa Allegri sembrava il favorito, soprattutto quando il Milan appariva vicino alla Champions League. Il crollo finale dei rossoneri, però, ha inevitabilmente alimentato riflessioni all’interno del club partenopeo. Una parte della tifoseria preferirebbe Italiano, ma De Laurentiis in passato ha spesso scelto strade poco popolari, riuscendo poi a trasformarle in decisioni vincenti. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. Se il presidente dovesse ritenere Allegri il profilo ideale per aprire un nuovo ciclo, allora sarà lui il prossimo allenatore del Napoli. Intanto ci sono già stati contatti con gli agenti di Italiano e il club continua a valutare ogni scenario. La sensazione è che non ci saranno sorprese: resta un duello aperto, ma la decisione definitiva potrebbe arrivare a breve.