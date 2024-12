Bologna, anche Italiano alza la voce: "Basta paragoni, sono andati via dei big ed ho tanti giovani!"

Anche Vincenzo Italiano si accoda ai tecnici che alzano la voce. Il tecnico del Bologna, intervenuto ieri in conferenza stampa verso la sfida alla Juventus ha allontanato una volta per tutta i confronti con Thiago Motta avendo ad oggi gli stessi punti del Bologna dell'anno scorso.

I dati dicono che il cammino per ora è identico a quello di Thiago Motta,. Come sta vivendo lei questo paragone?

“Sinceramente non mi piace fare il paragone, non mi piace, l’anno scorso è stato un cammino incredibile, non mi piace che ogni settimana e ogni gara si vada a rivangare una situazione che non sarà mai la stessa. Da quando sono arrivato il nostro modo è molto molto simile, poi fermiamoci lì. Tanti calciatori importanti non ci sono più, abbiamo iniziato un discorso con tanti nuovi giocatori giovani, per me la dobbiamo finire. Poi alla fine se c’è uno sconfitto sono io. Lavoriamo per continuare su questi numeri, però continuare così ogni settimana, non mi sta piacendo. Dobbiamo avere la fame per arrampicarci verso quelle che ci stanno davanti, domani partita molto difficile, ho sempre fatto molta difficoltà allo Stadium".