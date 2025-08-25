Ufficiale Bologna, doppia tegola pesantissima: i tempi di recupero di Immobile e Casale

Doppia tegola in casa Bologna, dopo la gara di esordio in campionato a Roma, persa per 1-0. Ciro Immobile e Nicolò Casale hanno riportato rispettivamente una lesione del retto femorale destro e una lesione al bicipite femorale destro. i tempi di recupero sono di otto settimane per l'attaccante e di 3-4 settimane per il difensore, con Vincenzo Italiano che dovrà dunque fare a meno dei due giocatori.

Il comunicato del Bologna.

"Gli esami cui sono stati sottoposti Nicolò Casale e Ciro Immobile hanno evidenziato rispettivamente: una lesione di basso grado del bicipite femorale destro (tempi di recupero circa 3-4 settimane) e una lesione del retto femorale destro (tempi di recupero circa 8 settimane)".

Intanto il Bologna ha ripreso gli allenamenti a Casteldebole in vista della gara contro il Como: i rossoblù più impiegati a Roma hanno svolto corsa sul campo, gli altri esercitazioni tecnico-tattiche e partitella a campo ridotto. Regolarmente in gruppo l'ultimo arrivato Jonathan Rowe. Terapie e palestra per Emil Holm.