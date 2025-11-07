Bologna, Holm: "Pari come una sconfitta, ci teniamo la buona prova verso il Napoli"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:00Serie A
di Davide Baratto

Emil Holm, difensore del Bologna (prossimo avversario del Napoli in campionato), è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio in Europa League contro il Brann. Di seguito le sue dichiarazioni: 

"Questo pareggio vale, per me, come una sconfitta. Abbiamo dimostrato di essere una squadra di livello, nonostante una buona prestazione che teniamo verso la gara con il Napoli. Abbiamo sicuramente un grande cuore, giochiamo tutti insieme con il pubblico e con lo staff: ci teniamo una prestazione importante, ma volevamo raccogliere i tre punti".