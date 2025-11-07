Bologna, Immobile lavora in parte con i compagni: convocazione in dubbio

Oggi alle 13:00Serie A
di Fabio Tarantino

Resta in dubbio la convocazione per Ciro Immobile contro il Napoli. L'attaccante del Bologna è rientrato in gruppo solo in parte. Anche oggi si è allenato con i compagni solo per una parte di seduta come riferito dal club rossoblu sui suoi canali social.

"A due giorni dalla partita col Napoli, il Bologna ha ripreso gli allenamenti al centro tecnico. Lavoro di scarico per i più impiegati ieri col Brann, seduta tattica con prove di conclusioni a rete per gli altri, con Ciro Immobile che si è allenato in parte con i compagni. Domani allenamento alle ore 11 per la vigilia".