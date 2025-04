Ufficiale Bologna in emergenza verso l’Inter: si ferma un altro difensore, in 3 ai box

Il Bologna è tornato ad allenarsi per preparare la sfida di domenica contro l'Inter. Come riportato dal sito ufficiale del club rossoblù, la squadra di Vincenzo Italiano ha svolto attivazione atletica ed esercitazioni tattiche. Seduta differenziata per Davide Calabria, mentre Lukasz Skorupski e Lewis Ferguson si sono sottoposti a terapie.

Infine ci sono novità anche per Nicolò Casale: gli esami hanno evidenziato una sublussazione acromion-claveare della spalla sinistra: le sue condizioni saranno valutate di giorno in giorno. Problemi che sicuramente non ci volevano prima di un impegno così importante per la stagione degli emiliani.