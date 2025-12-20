Bologna, infortunio Bernardeschi: oggi gli esami, salterà la finale col Napoli

Bologna, infortunio Bernardeschi: oggi gli esami, salterà la finale col NapoliTuttoNapoli.net
di Redazione Tutto Napoli.net

La serata di ieri ha regalato al Bologna una grande gioia, ma anche un infortunio. Nel corso del match, infatti, Federico Bernardeschi si è infortunato alla spalla sinistra cadendo male dopo un intervento falloso di Bonny. Orsolini ha richiamato l'intervento dello staff medico gridando: "Si è rotto la spalla, si è rotto". Inevitabile il cambio immediato, con il numero 10 rossoblù che ha lasciato il posto a Rowe. 

L'entità del guaio alla clavicola dell'esterno d'attacco del Bologna potrà essere definita con certezza solo dopo gli esami strumentali a cui il calciatore verrà sottoposto nelle prossime ore già in Arabia Saudita. Intanto ieri sera la spalla di Bernardeschi è stata subito immobilizzata e l'ex Juve ha assistito alla fine della partita dalla panchina insieme ai compagni festeggiando poi con il gruppo l'accesso alla finale della Supercoppa italiana a cui però parteciperà solo da spettatore. 