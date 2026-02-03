Disastro Bologna! Un super Milan domina e cala il tris al Dall’Ara

Il posticipo della 23ª giornata di Serie A si trasforma in una passerella per il Milan, che espugna Bologna con un netto 0-3. La squadra di Allegri ha dominato l'incontro dall'inizio alla fine e messo in chiaro le cose sin dai primi minuti, rendendosi pericolosa con Fofana e Loftus-Cheek. Il vantaggio arriva al 20': su un’azione nata da un errore di Orsolini, Loftus-Cheek appoggia in rete un assist di Rabiot dopo una prima respinta di Ravaglia su colpo di testa di Nkunku.

Il raddoppio matura al 38' proprio grazie a Nkunku: l'attaccante si guadagna un rigore per fallo del portiere in uscita e lo trasforma con freddezza. Il secondo tempo non cambia lo spartito, nonostante i cambi di Italiano. Al 48' un errore clamoroso di Miranda su rimessa laterale regala palla a Rabiot, che supera Heggem e firma il tris definitivo. Per il Bologna è notte fonda, mentre il Milan di Allegri si gode una vittoria convincente e tiene il passo dell’Inter capolista.