Roma ko, Gasperini: "Episodi sfortunati hanno determinato la sconfitta"

(ANSA) - UDINE, 02 FEB - "Gli episodi sfortunati hanno determinato la sconfitta ma noi non abbiamo demeritato". Lo ha detto Gian Piero Gasperini, in conferenza stampa, dopo l'1-0 a favore dell'Udinese che ha portato la sua Roma fuori dalla zona Champions per la prima volta in questo campionato. "Circa il gol che abbiamo subito, penso alle parole di Saelemaekers, che ho apprezzato molto - ha aggiunto -: questo è il calcio di oggi, si cercano sempre più spesso certe situazioni, che vengono premiate. Così come è accaduto stasera nella punizione che ha portato alla rete".

Il tecnico dei giallorossi si è detto certo che la squadra lotterà per la Champions League fino alla fine: "Dal mercato sono arrivati Malen, che è stato un gran colpo di fortuna, e Zaragozza, che ci darà una mano. Per il resto, lavoro con gli atleti che mi danno". (ANSA).