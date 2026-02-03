"Se mi prendete segno 10 gol e mi confermate", Icardi si era proposto alla Juve

Il passaggio di Mauro Icardi dal Galatasaray alla Juventus è rimasta una semplice suggestione di mercato. L’operazione non si è concretizzata e ora, paradossalmente, i bianconeri si ritroveranno l’attaccante argentino come avversario nei playoff di Champions League del 17 febbraio.

Secondo quanto riportato da SportMediaset.it, l'argentino allenato da Spalletti quando era all'Inter, avrebbe fatto arrivare un messaggio chiaro alla dirigenza juventina, mostrando tutta la sua disponibilità al trasferimento: “Se mi prendete faccio dieci gol in sei mesi, così poi mi confermate anche l’anno prossimo”.