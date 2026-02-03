Ufficiale
Verona, Paolo Sammarco sarà l'allenatore ad interim: il comunicato del club
TuttoNapoli.net
Non sarà solo per un allenamento la permanenza di Paolo Sammarco sulla panchina del Verona. Il club scaligero ha annunciato il nuovo allenatore, che lascia la Primavera per incaricarsi della prima squadra.: "Hellas Verona FC comunica che la guida tecnica della Prima squadra sarà affidata ad interim a mister Paolo Sammarco.
Il Club rivolge a mister Paolo Sammarco un caloroso in bocca al lupo e gli augura buon lavoro", la conclusione. Dunque starà al 42enne comasco barcamenarsi nel delicatissimo momento del Verona, in preda ad una rincorsa forsennata per raggiungere il traguardo salvezza questa stagione.
L'editoriale di Forgione: "Maradona invecchiato più che innovato, progetto porterà a stadio moderno?"
