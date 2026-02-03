Ufficiale

Genoa, solo Baldanzi a parte: il report del club in vista del Napoli

di Antonio Noto

Secondo appuntamento della settimana in campo per il Genoa, in vista dell’anticipo con il Napoli. Di seguito il report dell'allenamento del club rossoblù:  "Del gruppo a disposizione di DDR solo Baldanzi sta seguendo un iter personalizzato di riabilitazione. Il club continua a svettare, grazie ai frutti del lavoro collegiale, nelle prime posizioni per minor numero di infortuni in stagione.

A margine dell’entusiasmo alimentato dai neo acquisti, il congedo di Thorsby, passato a salutare dirigenti, compagni e a svuotare l’armadietto dagli effetti personali".