Bologna-Milan, annunciate le formazioni: le scelte di Italiano e Allegri

di Francesco Carbone

La 23esima giornata di Serie A si chiude alle 20:45 con la sfida tra il Bologna di Italiano e il Milan di Allegri. Questi i due schieramenti iniziali, che vedono le novità Casale e Ferguson da una parte e l'inedita coppia offensiva Loftus-Cheek-Nkunku dall'altra:

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Casale, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro. Allenatore: Italiano

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Nkunku. Allenatore: Allegri.