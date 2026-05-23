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Bologna-Inter, le formazioni ufficiali: le scelte di Italiano e Chivu

Bologna-Inter, le formazioni ufficiali: le scelte di Italiano e ChivuTuttoNapoli.net
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Oggi alle 17:10Serie A
di Francesco Carbone
E’ tutto pronto allo stadio Dall’Ara per l’ultima giornata di campionato tra Bologna e Inter, con calcio d’inizio fissato alle 18.

E’ tutto pronto allo stadio Dall’Ara per l’ultima giornata di campionato tra Bologna e Inter, con calcio d’inizio fissato alle 18. Una sfida che arriva con entrambe le squadre ormai senza più obiettivi di classifica, motivo per cui i tecnici Vincenzo Italiano e Cristian Chivu hanno optato per numerosi cambi nelle rispettive formazioni.

Bologna-Inter, le formazioni ufficiali

Queste le scelte ufficiali dei due allenatori:

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; De Silvestri, Helland, Lucumì, Miranda; Freuler, Pobega, Ferguson; Bernardeschi, Castro, Rowe

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Diouf, Barella, Sucic, Zielinski, Dimarco; Esposito, Lautaro