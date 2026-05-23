Allegri sul futuro: "Ho un contratto con il Milan e sono contento di rimanere qui!”

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Alla vigilia della sfida contro il Cagliari, ultimo match della stagione e decisivo per la qualificazione in Champions League, il tecnico del Milan Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa sottolineando l’importanza della gara e la necessità di mantenere equilibrio e lucidità in una partita ad altissima pressione.

Le parole di Allegri tra presente e futuro

“Futuro? Il futuro è domani. È la partita della stagione, la più importante. La vittoria deve essere anche un ringraziamento ai tifosi. Saranno 100 minuti non facili, ci saranno tante pressioni, ma noi dovremo avere serenità”.

Sul valore della stagione e sulla dimensione del Milan, Allegri ha aggiunto: “Se domani sera riusciremo ad arrivare in Champions, sarà merito dei ragazzi. La posizione che occuperemo sarà quella che avremo meritato. La classifica di un campionato delinea le squadre che hanno meritato quella posizione”.

Riguardo alle possibili evoluzioni societarie, il tecnico ha chiarito: “Posso dire una cosa: fino a lunedì non possiamo dire niente. Fino a Genova eravamo tutti morti, dopo Genova siamo tutti vivi. Domani abbiamo la possibilità di rimanere vivi. Il risultato sposta l’opinione da una parte all’altra. Domani conta solo il risultato, ancora di più. Ce l’abbiamo lì, quindi dobbiamo prenderlo”.

Infine, sul suo futuro e sul rapporto con il club, Allegri ha concluso: “Non è una questione di persone ma del risultato di domani sera. Parlare di futuro non serve a niente. Allegri non chiede niente, ho un contratto con il Milan e sono molto contento di essere qui. Il risultato sposterà l’opinione da una parte o dall’altra: se andiamo in Champions sarà un’ottima stagione, se andiamo in Europa League avremo sbagliato. Aspettiamo domani sera”.