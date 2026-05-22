Fiorentina-Atalanta, le formazioni ufficiali: le scelte di Vanoli e Palladino
Via all'ultima giornata di Serie A: si parte con Fiorentina-Atalanta allo stadio Franchi, anticipo della 38ª giornata del campionato italiano. In palio non c'è nulla, se non la possibilità di chiudere al meglio una stagione complessa per entrambe le squadre, soprattutto per i viola. Sono state diramate le formazioni ufficiali del match con le scelte dei due tecnici.
FIORENTINA (4-1-4-1): Christensen; Dodo, Rugani, Comuzzo, Gosens; Mandragora; Harrison, Fabbian, Brescianini, Gudmundsson; Piccoli.
A disposizione: Lezzerini, De Gea, Pongracic, Solomon, Ndour, Fortini, Fagioli, Braschi, Balbo, Puzzoli.
Allenatore: Paolo Vanoli.
ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Scalvini, Hien, Ahanor; Bellanova, Pasalic, De Roon, Musah; Samardzic, Sulemana; Raspadori.
A disposizione: Carnesecchi, De Ketelaere, Bakker, Djimsiti, Ederson, Kolasinac, Krstovic, Obric, Scamacca, Rossi, Vavassori, Zalewski, Zappacosta.
Allenatore: Raffaele Palladino.
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