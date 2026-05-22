Fiorentina e Atalanta si dividono la posta: al Franchi finisce 1-1 sotto i fischi

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La Fiorentina ha provato a colpire in ripartenza con Dodo e Mandragora, ma senza riuscire a chiudere la partita.

Sotto i fischi della Curva Fiesole e in un clima di forte contestazione, Fiorentina e Atalanta chiudono il campionato con un pareggio per 1-1. Al vantaggio viola firmato da Roberto Piccoli nel finale del primo tempo ha risposto nella ripresa uno sfortunato autogol di Pietro Comuzzo, che ha regalato il pareggio alla squadra bergamasca.

Piccoli illude la Fiorentina, Comuzzo regala il pari alla Dea

L’Atalanta ha iniziato la gara con grande aggressività, creando diverse occasioni nei primi minuti soprattutto con Samardzic, Sulemana e Raspadori, ma trovando sempre pronto Christensen tra i pali viola. Dopo una lunga fase di pressione nerazzurra, è stata però la Fiorentina a passare in vantaggio al 39’ grazie a Piccoli, bravo a sfruttare un contropiede avviato da Mandragora e finalizzato con un sinistro che ha sorpreso Sportiello. Nella ripresa la squadra ospite ha continuato a spingere alla ricerca del pareggio, trovando ancora sulla propria strada un ottimo Christensen, autore di diversi interventi decisivi su Ahanor, Zappacosta e Sulemana. La Fiorentina ha provato a colpire in ripartenza con Dodo e Mandragora, ma senza riuscire a chiudere la partita. L’assedio dell’Atalanta è stato premiato all’82’, quando un cross di Zappacosta è stato deviato sfortunatamente nella propria porta da Comuzzo, fissando il risultato finale sull’1-1.