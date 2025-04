Bologna, Italiano torna sul 2T col Napoli: "Vogliamo mantenere quella qualità"

vedi letture

Il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Atalanta. Di seguito un estratto.

In giro si dice che il Bologna in questo periodo è ingiocabile…

"Nella zona alta ci sono tante squadre che stanno dimostrando di essere forti e difficili da affrontare. Ottengono risultati con forza e bravura. Noi ci stiamo esprimendo bene, arriviamo da una lunga serie di risultati e questo di deve dare forza. Vogliamo rendere la vita difficile a tutti, mantenendo questa qualità come si è visto anche nel secondo tempo contro il Napoli. Dobbiamo giocare con qualità sia in attacco che in difesa, soprattutto domani".

Contro l'Atalanta è uno spareggio per il terzo posto?

"E' una partita che ci dice che ci si gioca l'alta classifica ed in partite con squadre che si giocano qualcosa di così grande c'è della difficoltà. L'Atalanta in casa è forte, dobbiamo stare attenti perché andrà affrontata con attenzione e concentrazione, curando tutti i dettagli, anche quello più piccolo per proseguire su questo livello di prestazioni. Ci stiamo esprimendo bene e domani l'obiettivo deve essere quello di dare continuità in termini di prestazioni e di punti da aggiungere alla nostra classifica".