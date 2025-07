Bologna, che rischio trattenere Lucumì e non Ndoye: si rischia di perderlo a zero (o quasi)

vedi letture

Il Bologna vuole blindare Jhon Lucumí. La dirigenza, guidata da Claudio Fenucci, Giovanni Sartori e Marco Di Vaio, è pronta a fare un nuovo tentativo per prolungare il contratto del centrale colombiano fino al 2029, ritoccandone l’ingaggio oggi inferiore al milione di euro. Nonostante la clausola rescissoria sia ormai decaduta e nessun club l’abbia attivata, l’entourage del giocatore non ha ancora dato segnali di apertura, complice l’interesse concreto del Sunderland.

Il Bologna, però, non intende privarsi del suo pilastro difensivo, soprattutto dopo le cessioni di Beukema al Napoli e Ndoye al Nottingham Forest. Lucumí ha ancora due anni di contratto (scadenza 2027), ma senza rinnovo il rischio di una cessione al ribasso nel 2026 resta concreto. Poco importa alla società felsinea: Lucumì resterà. Lo scrive il Corriere dello Sport.

Sul fronte uscite, imminente il ritorno in Bundesliga per Stefan Posch. Il difensore austriaco è vicino all’Amburgo e potrebbe chiudere a breve il trasferimento. Dopo l’esperienza con l’Hoffenheim e il tentativo fallito dell’Atalanta a gennaio, per Posch si profila un addio definitivo ai rossoblù.