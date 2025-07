Lookman-Inter? L’Atalanta si cautela e lavora al sostituto: occhi puntati su un ex Napoli

vedi letture

L'Atalanta ha rispedito al mittente l'ultima offerta dell'Inter per Ademola Lookman che però per detta dello stesso AD Luca Percassi ha manifestato la volontà già da tempo di andare via e i nerazzurri sono la scelta del nigeriano.

Per questo motivo la Dea è pronta a cautelarsi anche sul mercato alla ricerca di un sostituto. Come riferito da TuttoAtalanta, il club bergamasco ha messo nel mirino Eljif Elmas. L'ex Napoli è tornato al Lipsia dopo i sei mesi di prestito al Torino, profilo duttile che può prendere il posto di Lookman nello schieramento di Juric.