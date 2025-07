L’Udinese guarda in Polonia per sostituire Lucca: piace un attaccante greco

vedi letture

Il nome nuovo per l'attacco dell'Udinese è quello di Efthymios Koulouris. L'attaccante greco del Pogon Szczecin è tra i profili monitorati dalla dirigenza bianconera per sostituire Lorenzo Lucca, ceduto al Napoli per 35 milioni di euro, di cui 9 per il prestito oneroso e 25 invece per il riscatto obbligatorio. A riportarlo è TuttoUdinese.it, che aggiunge come il contratto del classe '96 scada il prossimo 30 giugno.

Il 29enne in carriera vanta 83 presenze e 14 gol con il PAOK Salonicco, 82 gettoni e 52 reti con il Pogon Szczecin, 68 apparizioni e 39 centri con l'Atromitos Atene, 39 incontri e 4 gol con il Tolosa, 21 partite e 6 reti con l'Anorthosis, 10 sfide e 3 centri con l'Alanyaspor, 16 match e un gol con il LASK e 6 gare e 3 reti con il PAOK Salonicco Under 20. Con la Grecia è sceso in campo 18 volte. A queste sono da aggiungere le varie presenze con le nazionali giovanili: 17 con 7 centri con l'Under 21, 22 con 4 gol con l'Under 19, 4 con una rete con l'Under 18 e 8 con 3 centri con l'Under 17. Nel suo palmares ci sono due Coppe di Grecia, vinte entrambe con il PAOK.