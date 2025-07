Clamoroso Cuadrado! Tutto fatto con una neopromossa: i dettagli dell’accordo

Il Pisa pesca dal mercato degli svincolati. Secondo quanto raccolto da TMW, è fatta per l'arrivo di Juan Cuadrado, calciatore di 37 anni che era rimasto senza squadra dopo la sua parentesi all'Atalanta. Per il colombiano, che ha rifiutato il Valencia per rimanere in Italia, è pronto un contratto fino al 30 giugno del 2026.

Con la Dea l'esterno classe '88, a testimonianza della sua integrità fisica, ha saltato una sola partita dal 21 gennaio al 4 maggio, quella contro l'Inter. Per il resto è sceso in campo in 18 delle 19 gare disputate dalla squadra di Gian Piero Gasperini. In carriera ha vestito le maglie di Juventus, Fiorentina, Lecce, Atalanta, Udinese, Chelsea, Inter e Independiente Medellin, oltre a quella della sua Colombia.

Nel suo palmares ha una Premier League, 6 Serie A, una Carabao Cup, 2 successi in Supercoppa Italiana e 4 in Coppa Italia. In una neopromossa potrà sicuramente portare l'esperienza necessaria per far crescere i giovani e aiutarli a capire rapidamente che cosa significhi giocare il campionato italiano. Non avrà più la brillantezza di un tempo, ma il suo apporto nell'uno contro uno è sempre un fattore e Alberto Gilardino ha voluto scommetterci. Chissà se avrà ragione oppure no.