Milan a valanga, trascinato da Okafor: altra doppietta dell'ex azzurro, 9-0 al Perth Glory

vedi letture

(ANSA) - MILANO, 31 LUG - Il Milan conclude la tournée estiva con una goleada contro il Perth Glory, squadra della massima serie australiana, vincendo 9-0. I rossoneri si portano subito avanti dopo appena tre minuti di gioco con l'inserimento del difensore Filippo Terracciano. Al 22' il raddoppio porta la firma di Okafor che accompagna in porta un passaggio di Jimenez dopo una serie di dribbling. Dopo 4' è ancora Okafor a trovare il 3-0 (seconda doppietta per lui in questa tournée) anche in questo caso limitandosi ad appoggiare in rete.

Poco prima della mezz'ora, Kaltak commette fallo su Comotto in area e l'arbitro indica il dischetto. E' proprio il diciassettenne - con grande personalità - a prendere palla e calciare il rigore trasformandolo con un pallonetto. Ma il Milan non si ferma e trova anche il 5-0 con una gran botta dalla distanza di Chukwueze. Nella ripresa tanti i cambi decisi da Allegri, scende in campo anche Leao che dopo appena una manciata di secondi segna il 6-0. La differenza tecnica è tanta e continuano i gol dei rossoneri. Poco prima dell'ora di gioco, arriva anche la rete del nuovo acquisto Ricci con un destro all'incrocio. All'80' Musah segna l'8-0 con un destro potente e chiude a cinque minuti dalla fine Leao di testa, lasciato libero, su cross preciso di Bartesaghi. (ANSA).