Bologna, strada in salita per il post-Ndoye: l'AZ spara alto per Van Bommel

vedi letture

Il Bologna è molto attivo in questa fase di pre-mercato estivo, sia sul fronte delle uscite che su quello delle entrate. In particolare, il Napoli ha messo nel mirino due elementi chiave della rosa rossoblù: Dan Ndoye, decisivo in finale di Coppa Italia, e il difensore olandese Sam Beukema. Le trattative sono in corso, ma ancora non si è arrivati a una chiusura definitiva per nessuno dei due.

Sul fronte acquisti, il Bologna sta cercando di non farsi trovare impreparato in caso di cessione di Ndoye. Per le corsie esterne ha individuato in Ruben Van Bommel, figlio d’arte e talento dell’AZ Alkmaar, il profilo ideale. Tuttavia, la trattativa è complicata dalla richiesta dell’AZ: 20 milioni di euro come base fissa, più bonus. Il club olandese è fermo sulle sue posizioni e il giocatore non sta spingendo per la cessione, rendendo la pista molto difficile da percorrere per i rossoblù, che potrebbero virare su altri obiettivi. A riferirlo è Tuttomercatoweb.