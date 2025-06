Ostigard può tornare in Italia: sondaggio di una neopromossa per l'ex Napoli

Leo Skiri Ostigard potrebbe presto tornare in Serie A: il Pisa, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, ha avviato i primi contatti per sondare il terreno con il Rennes, club proprietario del cartellino del centrale norvegese. Il difensore classe 1999, ed ex di Napoli e Genoa, è stato ceduto ai francesi nell’estate 2024 per 7 milioni di euro dal club azzurro.

Dopo una prima parte di stagione in Ligue 1 con 16 presenze, Ostigard è passato in prestito all’Hoffenheim a gennaio, collezionando 11 presenze in Bundesliga. Ora il Pisa, che si sta muovendo con decisione sul mercato in vista del ritorno in Serie A, valuta il suo ingaggio per rafforzare la retroguardia a disposizione di Alberto Gilardino.